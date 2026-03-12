Специалисты РЭО представили опыт России в сфере обращения с отходами коллегам из Узбекистана

Представители Российского экологического оператора (РЭО) провели рабочие консультации с узбекскими коллегами. Темой обсуждения стало укрепление международного сотрудничества, обмен наилучшими практиками в области обращения с отходами, а также вопросы, связанные с внедрением принципов расширенной ответственности производителей (РОП). Встреча состоялась в формате пятого заседания совместной Российско-Узбекской Рабочей группы, действующей для реализации положений Соглашения о взаимодействии в экологической сфере, заключенного между Минприроды России и Госкомитетом Республики Узбекистан по охране природы.

В ходе диалога делегация от РЭО представила партнерам из Узбекистана серию презентаций, в которых изложила возможные направления партнерства, включая трансфер технологий и привлечение инвестиций. Также российская сторона детально ознакомила участников с функционированием системы РОП в Российской Федерации и внесла конкретные предложения по синхронизации усилий в этой сфере.

В пресс-службе РЭО отметили, что со стороны Узбекистана была отмечена высокая заинтересованность и готовность к обмену опытом. Стороны договорились активизировать двустороннее взаимодействие и наметили проведение очередных рабочих сессий в рамках будущих профильных мероприятий на территории двух государств.