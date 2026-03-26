Специалисты Российского экологического оператора обменялись опытом с вьетнамскими коллегами
На площадке Российско-Вьетнамского бизнес-форума сотрудники Российского экологического оператора провели ряд встреч с представителями государственных структур и компаний Вьетнама. Вьетнамским партнерам был представлен практический опыт РЭО в сфере управления отходами.
РЭО выражает готовность делиться своими компетенциями для формирования комплексной системы обращения с отходами в государствах АСЕАН, включая Вьетнам.
«Мы видим высокий потенциал в развитии двусторонних российско-вьетнамских отношений по вопросам обмена технологического опыта и инвестиционного взаимодействия в области реализации принципов экономики замкнутого цикла. Поэтому РЭО продолжит работу в этом направлении, в том числе в ходе подготовки к следующему заседанию Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии, которое пройдет в Ханое», — отметили в пресс-службе РЭО.