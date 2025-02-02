Стало известно, сколько танкеров осталось у владельца «Волгонефти-239»

Владелец судоходной компании, которой принадлежит потерпевший крушение в Черном море танкер «Волгонефть-239», заявил, что у него осталось еще пять морских суден, передает РИА Новости.

Отмечается, что на сегодняшний день у компании остался только один танкер, который не требует ремонта. Четыре других судна находятся на этапе ремонта или в ожидании его начала.

«Танкеры, которые на отстое и не могут двигаться сейчас, будут ждать открытия навигации, чтобы по реке дойти до судоремонтных заводов», — сообщили в компании.

15 декабря 2024 года в районе Керченского пролива произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате инцидента были эвакуированы 27 моряков. Один член экипажа погиб.

Из-за крушения танкеров фауна близлежащих регионов — Краснодарского края и Крыма, оказалась под угрозой. Из-за разлома суден в море оказалось около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.

Ранее владелец «Волгонефти» раскрыл, почему капитан танкера «Волгонефть-239» принял решение посадить судно на мель.