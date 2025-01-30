Владелец «Волгонефти-239» объяснил, зачем капитан посадил танкер на мель

Представитель компании «Волгонефть-239» сообщил РИА Новости, что капитан корабля принял решение завести танкер на мель, чтобы избежать нового «неизбежного» разлива нефтепродуктов и не контролируемого дрейфа к Крымскому мосту.

В сообщении указано, что при разломе танков на судне, из которых всего восемь, кормовая секция с четырьмя танками осталась на плаву и сохраняла маневренность.

Поскольку это так, капитан отказался от спасательной операции, предложенной Морспасслужбой, проигнорировав призывы спасателей спустить шлюпки и плоты, которые могли бы быть разбиты волной, как это произошло с другим терпящим бедствие судном «Волгонефть-212».

Он понимал, что покидание судна экипажем могло привести к его неконтролируемому движению. Таким образом, в 13:07 кормовая часть «Волгонефти-239» вышла на мель в 10-15 м от берега у мыса Панагия.

Носовая часть судна оставалась на плаву несколько дней, и, несмотря на возможность буксировки, никаких действий не было предпринято. Судовладелец не был допущен к работам. Кормовая часть специально была направлена капитаном на мель, груз оставался в герметичном состоянии.

Представитель компании отметил, что судовладелец был готов приступить к откачке груза через несколько дней после инцидента, однако ему было отказано из-за уголовного дела по факту аварии.

По его словам, утечка, произошедшая в январе после нового шторма, могла быть предотвращена, если бы откачка была начата оперативно в декабре 2024 года согласно проекту, разработанному по заказу судовладельца.

Ранее сообщалось, что глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ о расширении границ зоны чрезвычайной ситуации, вызванной разливом мазута в Керченском проливе.