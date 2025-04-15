Стартовала регистрация на общероссийский субботник «Мы за чистоту»

Субботник в рамках экологической инициативы «Мы за чистоту» состоится 26 апреля в подмосковном парке Победы, расположенном на Перемиловской высоте. Организатором выступает Российский экологический оператор (РЭО).

«Мы поддерживаем инициативы, которые не только формируют экологическое сознание, но и являются актом памяти о ключевых исторических событиях. Особенно важно, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне подобные мероприятия проходят в местах, связанных с боевой славой. Перемиловская высота это символ героизма и стойкости защитников Москвы. Участие в субботнике здесь это проявление уважения к подвигу героев, вклад в сохранение памяти о прошлом и забота об окружающей среде», — заявила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.

Участникам предстоит благоустройство мемориальной территории: уборка листвы и сухостоя, очистка территории, посадка молодых деревьев и создание цветочных клумб. Помимо этого, в программу включены образовательные мероприятия, связанные с деятельностью молодежного экологического движения «Экосистема».

«Перемиловская высота это место, имеющее огромное историческое значение, территория, хранящая память о событиях прошлого. Мы надеемся, что совместный труд поможет не только привести в порядок эту территорию, но и сплотить людей вокруг важных ценностей бережного отношения к природе и уважения к истории», — подчеркнул PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Региональную поддержку в организации субботника оказывают Министерство информации и молодежной политики Московской области и Администрация Дмитровского городского округа.

Субботник пройдёт в рамках всероссийской недели акции «Мы за чистоту» (с 21 по 27 апреля), организованной общественным движением «Экосистема» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Мероприятие состоится 26 апреля 2025 года, начало в 11:00, место проведения: Перемиловская высота в парке Победы (Московская область, г. Яхрома, Дмитровский городской округ, 40 км от МКАД). Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.