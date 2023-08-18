Ставки вкладов в банках растут за ключевой ставкой ЦБ РФ

Ставки по вкладам в банках России стали расти вслед за повышением ключевой ставки от российского Центробанка. Несмотря на это, отметка в 12% еще не была преодолена банками. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Совет директоров ЦБ РФ решил повысить ключевую ставку до 12% 15 августа, до этого она составляла 8,5%. Решение о повышении ставки было объяснено попыткой ограничить риски и создать «ценовую стабильность». После повышения ставки от Центробанка, стали расти и ставки по вкладам в банках России.

Сбербанк повысил ставку до 12% в четверг. ВТБ повысил ставки вплоть до 11% годовых в зависимости от срока и типа вложения. Совкомбанк, Россельхозбанк и Альфа-банк, вслед за конкурентами, также увеличили ставки.