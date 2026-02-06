Стипендиаты РЭО поделились своими успехами в исследовательской деятельности

Исследовательский проект Игната Суханова нацелен на двойной эффект: он призван вернуть вторичный полиэтилен в производственный цикл и одновременно ускорить его естественное разложение. Для этого в биоразлагаемую основу полимерных отходов вводятся компоненты PBAT/PCL. Такой подход создает контролируемый синергетический эффект: вторичный полиэтилен может как повышать прочность материала, так и способствовать его более быстрому разложению микроорганизмами. Кроме того, это снижает производственные затраты, что критически важно для внедрения инноваций в реальное производство в ущерб традиционному пластику. Таким образом, переработанный пластик становится инструментом для ускоренного разложения нового материала, что особенно актуально для секторов, где пока невозможно отказаться от одноразовой упаковки.

Екатерина Шевякова сконцентрировала свои усилия на разработке биоразлагаемых полимерных пленок, созданных из природного сырья, в частности, из полисахаридов, таких как хитозан и фукоидан. Эти пленки, предназначенные для упаковки пищевых продуктов, могут служить и в качестве съедобной упаковки, обладая антимикробными свойствами и улучшенными механическими характеристиками. Для производства пленок применяется метод растворной технологии с использованием водных растворов и натуральных добавок. Поперечно-сшитые пленки на базе хитозана и фукоидана представляют собой комплексное решение проблемы утилизации упаковочных материалов, поскольку после использования они могут быть возвращены в биологический цикл. Эта модель полностью соответствует принципам циркулярной экономики, способствуя переходу от устаревшей линейной модели к устойчивой системе, где упаковка превращается в ценный ресурс для новых биологических циклов, а не становится обычным отходом.