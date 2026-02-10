Стройку объектов ТКО начнут контролировать по видео

Пилотный проект по дистанционному надзору за строительством инфраструктурных объектов силами РЭО будет запущен по всей стране уже первого мая этого года. Информация со всех площадок будет аккумулироваться в единой централизованной цифровой платформе для отслеживания хода работ. Данный инструмент даст возможность оперативно обнаруживать расхождения с утвержденными планами и техническими решениями, а также принимать меры при любых изменениях. Это усилит управляемость строительных программ и укрепит исполнительскую дисциплину среди всех участников процесса.

Всего в текущем году запланирован старт строительно-монтажных мероприятий на 150 площадках. Каждая из них должна быть оснащена аппаратурой для видеоконтроля. При этом необходимо подчеркнуть, что удаленный мониторинг не отменяет привычные формы контроля: инспекторы РЭО по-прежнему будут проводить плановые и внеплановые проверки непосредственно на местах.

С с 2019 по 2025 годы было уже введено в эксплуатацию 372 объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами: 200 объектов для обработки, 113 — для утилизации, 20 — для обезвреживания и 39 — для размещения. Суммарная мощность введенных объектов составляет 24,68 млн тонн в год по обработке, 7,56 млн тонн по утилизации, 0,48 млн тонн по обезвреживанию и 7 млн тонн по размещению отходов.