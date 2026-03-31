Студенты предложили использовать нефтесодержащие отходы для создания дорожных покрытий

Студенты РЭУ им. Г. В. Плеханова создали технологию применения полимерных и нефтесодержащих отходов при строительстве дорог.

В данном методе полиэтилен соединяется с битумом, формируя в асфальтобетоне армирующую полимерную сетку. Это усиливает прочность дорожного покрытия, повышает его эластичность, устойчивость к перепадам температур и воздействию влаги, а опасные компоненты надежно «запираются» в материале, не загрязняя окружающую среду. Такой подход дает возможность одновременно утилизировать сложные отходы и повышать технические характеристики дорожного покрытия.

Кроме того, в сравнении с обычными способами обработки отходов, такими как захоронение или сжигание, использование вторсырья в строительстве поможет сократить выбросы парниковых газов и уменьшить нагрузку на полигоны.

В пресс-службе РЭО отметили, что вовлечение отходов в повторный оборот — ключевой принцип экономики замкнутого цикла. Применение отходов в строительстве позволяет не только снижать вредное воздействие на экологию, но и производить необходимые материалы с улучшенными свойствами. РЭО поддерживает такие разработки и их внедрение в практику.

Результаты исследования опубликованы в сборнике материалов второй научной конференции «Экономика замкнутого цикла. Молодежный взгляд», выпущенном РЭО совместно с РУДН. В сборник вошли лучшие студенческие работы, посвященные, среди прочего, вопросам переработки отходов и внедрения экологичных технологий.