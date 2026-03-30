Студенты Уральского федерального университета разработали метод поиска загрязнений водоемов

Студенты Уральского федерального университета создали инновационную систему экологического мониторинга водоемов, основанную на использовании роя подводных дронов. Цель проекта — своевременное выявление загрязнений и контроль качества воды.

Система «САРДИНКИ» включает группу автономных подводных аппаратов, которые действуют сообща, собирая информацию о состоянии акваторий. Это позволяет значительно ускорить и повысить эффективность обследования больших водных территорий по сравнению с традиционными методами.

Одной из главных задач проекта было решение проблемы связи под водой. Радиосигнал в водной среде имеет ограниченный радиус действия, поэтому студенты предложили использовать ультразвук, что позволило увеличить дальность передачи данных и обеспечить стабильную работу дронов.

Важным элементом системы является цифровой двойник — виртуальная модель подводного аппарата. С его помощью можно моделировать работу устройств и прогнозировать их поведение без проведения дорогостоящих испытаний.

По оценкам разработчиков, внедрение таких технологий может повысить эффективность мониторинга водных объектов на 40–50%. Система способна выявлять загрязнения, включая нефтепродукты, а также контролировать состояние экосистем.

В пресс-службе РЭО уточнили, что современные цифровые технологии открывают новые возможности для экологического мониторинга. Использование автономных решений, таких как подводные дроны, позволяет оперативно получать данные о состоянии водных объектов и быстро реагировать на возможные загрязнения. РЭО поддерживает развитие подобных проектов и внедрение отечественных технологий в экологическую отрасль.

Проект представлен в сборнике тезисов второй научной конференции «Экономика замкнутого цикла. Молодежный взгляд», выпущенном РЭО совместно с Российским университетом дружбы народов. В сборник вошли лучшие студенческие исследования, посвященные переработке отходов и внедрению экологических технологий.