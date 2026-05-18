В центре «Авангард» в Одинцово проведут учебные сборы по начальной военной подготовке для девушек

Учебные сборы по начальной военной подготовке для первокурсниц учреждений СПО «Девушки на службе Отечеству» пройдут в центре «Авангард» в Одинцово. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Сборы стартуют 19 мая и продлятся до 23 мая. В них примут участие более 900 курсанток из 16 колледжей Подмосковья.

В программе — основы огневой, тактической, строевой подготовки, ориентирование на местности, правила радиационной, химической и биологической защиты, медицинская подготовка.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил лучших военных стрелков в парке «Патриот».