Муж британской певицы и модели Кэти Прайс перестал выходить на связь, сообщает Daily Mail. По информации издания, Ли Эндрюс, который проживает в Дубае, исчез при загадочных обстоятельствах. Сама Прайс считает, что ее супруга могли похитить.

Родственники Эндрюса обратились за помощью в британское посольство в Дубае, а певица связалась с главой уголовного розыска ближневосточного города. Кроме того, как пишет издание, правоохранители опровергли слухи о том, что Ли могли задержать.

«Никто не может найти его ни в одной тюрьме, ни в одном полицейском участке, полиция не может найти никаких записей о нем. Мы задаемся вопросом, не был ли он похищен, но сейчас он определенно числится пропавшим без вести», — сообщили представители Прайс.

В последнем разговоре с женой Эндрюс сообщил тревожные новости: он рассказал, что его пытаются арестовать. Однако вместо стандартных наручников, по его словам, ему надели веревки. После этого связь с мужчиной прервалась. Расследование продолжается.

