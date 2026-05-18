Почему почти все люди правши? Ответ скрывается в походке наших предков

Почему большинство людей правши, а левшей во всем мире всего около 10–12%? Этот вопрос давно мучил ученых, и теперь ответ, похоже, нашли в далеком прошлом — когда наши предки встали на две ноги, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Оксфордского университета, опубликованное в PLOS Biology.

Исследователи изучили данные о 2025 особях из 41 вида обезьян и человекообразных приматов. Они проверяли разные версии: могли ли на «главную руку» влиять питание, жизнь на деревьях или на земле, размер тела, социальное поведение, использование инструментов и размер мозга.

Сначала человек выглядел странным исключением среди приматов. Но когда ученые добавили в расчеты две важные вещи — прямую походку и большой мозг, — все встало на свои места.

По версии ученых, история шла в два этапа. Сначала предки человека начали ходить на двух ногах, и руки освободились для других дел: инструментов, жестов, точных движений. А потом мозг стал больше и сложнее, вследствие чего активнее развивался именно тот участок органа, который отвечает за функционал правой половины нашего тела, закрепив привычку чаще использовать именно правую руку.

У ранних предков вроде австралопитеков праворукость, вероятно, была еще слабой. А вот у Homo erectus и неандертальцев она уже стала заметнее. Исключением оказался «хоббит» Homo floresiensis с территории современной Индонезии: у него мозг был меньше, а ходьба сочеталась с лазанием, поэтому правша из него получался не такой уверенный.