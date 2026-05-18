Пекло на восемь баллов выше нормы: москвичей предупредили о 30-градусной жаре до выходных

Столицу накроет волной настоящего зноя — столбики термометров взлетят на семь-восемь градусов выше климатической нормы, а в четверг и пятницу рискуют перешагнуть отметку в плюс 30. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Татьяна Позднякова обнародовала тревожный прогноз для москвичей. Почти до конца рабочей недели город будет задыхаться от аномальной жары. Днем воздух прогреется до +29, а в четверг и пятницу — до +30. Ночи тоже не принесут облегчения: не ниже +16.

Все изменится во второй половине дня в пятницу, двадцать второго мая. В ночь на субботу придут долгожданные дожди, и температура начнет падать. Днем ожидается уже +21…+26. Но даже после этого погода останется теплее обычного почти на четыре градуса, подчеркнула Позднякова.

Синоптики советуют горожанам запастись водой, прятаться от палящего солнца и не забывать про головные уборы. Особенно тяжело придется людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пожилым.

