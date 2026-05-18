«Мы Потап и Настя, и мы вернулись»: украинский дуэт воссоединился спустя девять лет после творческой паузы и развода

Украинский поп-дуэт Потап и Настя Каменских, который не выступал вместе около девяти лет, объявил о возвращении на сцену, пишет Super.ru. Артисты опубликовали совместное видеообращение в социальных сетях.

Это заявление прозвучало спустя всего несколько недель после того, как пара официально развилась: Потап и Настя расторгли брак, который продлился семь лет. Несмотря на личное расставание, творческий союз они решили восстановить.

Что касается концертной деятельности, то в ближайшее время дуэт не планирует выступлений на Украине. Первый концерт состоится в США.

Напомним, что дуэт Потапа и Насти Каменских начал свой творческий путь в 2006 году. Настоящая популярность пришла к ним после выхода хитов «Не пара» и «Чумачечая весна». Долгое время артисты скрывали свои романтические отношения, и о том, что они являются парой, публика узнала только в 2019 году. В творчестве Потапа есть песня «Константа», которую он посвятил Насте.

