«Мы Потап и Настя, и мы вернулись»: украинский дуэт воссоединился спустя девять лет после творческой паузы и развода
Super.ru: музыканты Потап и Настя Каменских объявили о воссоединении дуэта
Фото: [соцсети]
Украинский поп-дуэт Потап и Настя Каменских, который не выступал вместе около девяти лет, объявил о возвращении на сцену, пишет Super.ru. Артисты опубликовали совместное видеообращение в социальных сетях.
Это заявление прозвучало спустя всего несколько недель после того, как пара официально развилась: Потап и Настя расторгли брак, который продлился семь лет. Несмотря на личное расставание, творческий союз они решили восстановить.
Что касается концертной деятельности, то в ближайшее время дуэт не планирует выступлений на Украине. Первый концерт состоится в США.
Напомним, что дуэт Потапа и Насти Каменских начал свой творческий путь в 2006 году. Настоящая популярность пришла к ним после выхода хитов «Не пара» и «Чумачечая весна». Долгое время артисты скрывали свои романтические отношения, и о том, что они являются парой, публика узнала только в 2019 году. В творчестве Потапа есть песня «Константа», которую он посвятил Насте.
Ранее рэпер Баста рассказал о конфузе, произошедшем с ним на одном из его концертов.