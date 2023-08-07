Субботник «Чистый берег» пройдет в Озерах

В его рамках будет расчищен карьер за кинотеатром «Амигос», рассказали в администрации Коломны.

Принять участие в мероприятии могут все желающие. Место проведения субботника – здесь. Регистрация начнется в 10 часов утра, работы стартуют в 11 часов. Организаторы предоставят весь необходимый инвентарь и технику.

«Хотим своим примером показать, что, объединив усилия, мы можем не только очистить водоемы, но и поддерживать их чистоту», – заявил депутат Госдумы, координатор проекта «Чистая страна» Александр Коган.

В рамках мероприятия также можно будет поучаствовать в творческих мастер-классах по росписи одежды и созданию открыток.