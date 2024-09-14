Субботник в прибрежной зоне реки Лавровка прошел в Богородском округа

Молодежный парламент Богородского городского округа провел субботник на 1-м Текстильном переулке вдоль прибрежной зоны реки Лавровка. Более 10 членов Молодой гвардии и 15 неравнодушных жителей приняли участие в экологической акции.

Примечательно, что весь необходимый инвентарь: перчатки, пакеты, грабли, выдали на месте. За первый час уже было собрано 5 полных мешков мусора.

«Сегодня инициативные жители, волонтеры, депутатский корпус и общественная палата приехали на экоакцию в поселке Октября. Они собрались, чтобы очистить реку Лавровку и прибрать прибрежную зону, потому что нашлись недобросовестные жители и рыбаки, которые оставляют мусор, мангалы от шашлыка, банки с алкогольными напитками. И сегодня мы собрались, чтобы все это убрать, чтобы сделать природу нашего Богородского края чистой», — рассказал председатель молодежного парламента Тимофей Загородний.

Экоакция на реке Лавровка проходит не впервые. Весной субботник проводили на берегу у районного Дома культуры, при поддержке Богородского благочиния.