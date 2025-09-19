Субъекты РФ выполнили на 85% план закупок спецтехники для вывоза мусора

«В текущем году уже профинансировано и поставлено 206 специализированных машин для транспортировки ТКО. Это составляет 85 процентов от всего запланированного на 2025 год количества, равного 241 единице. Вместе с тем, в 14 субъектах наблюдается недостаточное количество спецтехники, а именно не хватает 469 единиц. Соответственно, эти регионы отнесены к „желтой“ и „красной“ категориям риска», – заявил замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.