Субъекты РФ выполнили на 85% план закупок спецтехники для вывоза мусора
Фото: [Медиасток.рф]
Согласно плану на 2025 год, регионам необходимо закупить 241 единицу специального транспорта для перевозки бытовых отходов. Данные сведения были озвучены в ходе заседания штаба, посвященного вопросам организации деятельности по обращению с ТКО, которое проходило под эгидой Координационного центра Правительства РФ. Оценку сложившейся ситуации в данной сфере представили аналитики Российского экологического оператора.
«В текущем году уже профинансировано и поставлено 206 специализированных машин для транспортировки ТКО. Это составляет 85 процентов от всего запланированного на 2025 год количества, равного 241 единице. Вместе с тем, в 14 субъектах наблюдается недостаточное количество спецтехники, а именно не хватает 469 единиц. Соответственно, эти регионы отнесены к „желтой“ и „красной“ категориям риска», – заявил замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.
За последние семь дней регионы приобрели 25 единиц техники: Луганской Народной Республике передано 14 мусоровозов, Донецкой Народной Республике – 8, а Томской области – 3.
«В рамках совещания заместитель главы Минприроды напомнил, что, согласно указаниям вице-премьера Дмитрия Патрушева, до начала декабря регионам необходимо согласовать с РЭО и утвердить планы-графики по приобретению необходимой техники на следующий год», – сообщили сотрудники пресс-службы РЭО.
Региональные власти могут воспользоваться благоприятными условиями для приобретения спецтехники. В частности, при поддержке РЭО создана программа льготного лизинга. Информация о требованиях к оформлению заявки опубликована на официальном сайте проекта.