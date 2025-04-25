Субсидия на закупку мусоровозов для регионов составит 420 млн рублей в 2025 году

Инициированная РЭО совместно с Министерством природных ресурсов программа льготного лизинга по всей России предоставляет возможность приобретать мусоровозы на выгодных условиях. Выделенная сумма в 420 миллионов рублей в 2025 году пойдет на частичное покрытие лизинговых платежей. Акционерное общество «Росагролизинг», являющееся оператором программы и получателем субсидии, уже принимает заявки на приобретение специализированной техники.

Как заявили представители ППК РЭО, программа льготного лизинга, разработанная совместно с Минприроды России, направлена на поддержку и обновление парка спецтехники, используемой региональными операторами. В рамках этой инициативы планируется субсидировать приобретение 1200 мусоровозов в 2025 году. Данная программа позволит региональным операторам и компаниям, занимающимся транспортировкой отходов, восполнить недостаток техники и модернизировать устаревший автопарк. Финансирование программы в объеме 420 миллионов рублей в 2025 году будет направлено на компенсацию части процентной ставки по лизингу, что сделает приобретение мусоровозов для компаний более доступным, чем при обычных рыночных условиях. Росагролизинг уже принимает онлайн-заявки от региональных операторов.

Участвовать в программе лизинга могут региональные операторы и организации, имеющие действующие контракты с ними на услуги по транспортировке твердых коммунальных отходов. Программа позволяет приобрести в лизинг бункеровозы, мусоровозы, ломовозы и мультилифты.

В заявке от регионального оператора необходимо указать количество, тип и технические характеристики требуемой спецтехники, а также регионы РФ, где она будет эксплуатироваться. Ключевые условия приобретения техники: первоначальный взнос от 0%, срок лизинга до пяти лет. Подробная информация об условиях лизинга и требованиях к оформлению заявки доступна на веб-сайтах РЭО и АО «Росагролизинг».