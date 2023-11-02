Свыше 1,2 тысячи жителей Подмосковья стали участниками акции «Чистый лес» в этом году

В текущем году участие в акции «Чистый лес» приняли более 1,2 тысячи жителей Подмосковья, сообщила пресс-служба областного Комитета лесного хозяйства.

Экологические субботники проходили с мая до конца октября во всех девятнадцати лесничествах региона. За это время с территории земель лесного фонда лесничими и неравнодушными гражданами было убрано 585 кубометров неликвидной древесины, рассказал председатель Комлесхоза Подмосковья Олег Баженов.

Он уточнил, что во время акции проводилась уборка сухостоя, валежника и мелкого бытового мусора. Собранный валежник передали жителям Московской области для отопления домов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе по программе «100 прудов и озер» расчистили более 160 водоемов.