Свыше 160 тысяч граждан России стали участниками мероприятий от компаний — победителей Зеленой премии

Лауреаты Зеленой премии — 2024 в категории «Инициативы отраслевых компаний» провели масштабные акции, творческие конкурсы и организовали пункты приема перерабатываемых материалов, охватив более 160 тысяч человек разных возрастов. Представители Российского экологического оператора (РЭО) рассказал о достижениях и планах победителей.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что четыре компании были удостоены звания лауреатов в номинации «Инициативы отраслевых компаний»: ООО «Единый оператор экопунктов» (с проектом установки фандоматов), перерабатывающая компания СОЭМЗ (с производством упаковки из вторичного сырья), ООО «Магнит» (организатор конкурса «Экошкола» с призовым фондом 1 млн рублей) и ООО «ЦЭБ» (с творческим проектом «От хлама до искусства»). Буцаев подчеркнул значимость этой номинации, позволяющей выявить наиболее эффективные образовательные экологические проекты, реализуемые отраслевыми лидерами, и добавил, что без повышения экологической грамотности населения невозможно построить полноценную экономику замкнутого цикла.

Первое место заняла компания «Единый оператор экопунктов», установившая 567 фандоматов в Московской области. Этими пунктами приема уже воспользовались более 90 тысяч жителей региона.

Представители компании заявили о росте числа пользователей (свыше 90 тысяч) и расширении программы лояльности за счет привлечения новых партнеров. На сегодняшний день было собрано 12,7 миллиона пластиковых бутылок (около 420 тонн) и более 6 миллионов алюминиевых банок (приблизительно 198 тонн).

Второе место было присуждено Солнечногорскому опытно-экспериментальному механическому заводу (СОЭМЗ). Для сокращения использования пластиковых лотков для фруктов и овощей и снижения объема неперерабатываемых отходов компания внедрила производство упаковки, полностью изготовленной из переработанной бумаги. Кроме того, СОЭМЗ организовал свыше 20 экологических мероприятий, направленных на повышение экологической культуры населения.

Исполнительный директор СОЭМЗ Дмитрий Гутман сообщил, что в 2023 году было произведено свыше 37 миллионов экологичных лотков из пульперкартона, заменивших аналогичное количество традиционных лотков из пенополистирола. В 2024 году объем производства вырос до 49 миллионов лотков. Для повышения осведомленности о преимуществах экологически чистой упаковки было проведено более 20 выставок, семинаров и онлайн-конференций, посвященных вопросам устойчивого развития и успешным российским практикам в области переработки бумаги.

Третье место разделили две компании. Торговая сеть «Магнит» организовала конкурс по сбору вторсырья «Экошкола» среди образовательных учреждений Омской области. В 2024 году в конкурсе приняли участие около 30 тысяч детей из 160 школ и детских садов. За шесть месяцев участники собрали и сдали 216 тонн вторичного сырья.

Пресс-служба регионального оператора сообщила, что главный приз конкурса — миллион рублей — был присужден детскому саду сельхозтехникума, собравшему 35 тонн 246 кг вторсырья. На полученные средства детский сад заменил старые рамы на стеклопакеты, обновил напольное покрытие в группе, приобрел музыкальный центр и пылесос. Этот успех мотивировал организаторов к дальнейшему развитию проекта. В планах — расширение географии конкурса для привлечения большего числа участников из удаленных сельских районов, что позволит не только увеличить объемы собранного вторсырья, но и повысить уровень экологической грамотности в более широких масштабах.

Старт конкурса в 2025 году намечен на 1 апреля, а завершение — на конец ноября. Подведение итогов и награждение победителей состоятся в декабре 2025 года, в преддверии Нового года. Компания также планирует проводить выездные мастер-классы по раздельному сбору мусора в сельской местности.

Проект регионального оператора «Центр экологической безопасности» Белгородской области под названием «От хлама до искусства» получил развитие в форме творческого конкурса «Новогодняя игрушка из вторсырья» в декабре 2024 года. В общей сложности в конкурсе приняли участие более 40 тысяч человек.

С ноября 2024 года «ЦЭБ» разработал 14 уникальных сценариев обучающих мастер-классов по созданию поделок из вторичных материалов, создал 8 образовательных видеороликов в рамках серии «Авоська» и провел 11 экологических уроков и мастер-классов.

Исполняющая обязанности генерального директора ООО «ЦЭБ» Наталья Щекина отметила, что проект «От хлама до искусства» призван подарить старым вещам новую жизнь и донести до подрастающего поколения идею о том, что прежде, чем покупать что-либо новое, стоит задуматься, действительно ли это необходимо и нельзя ли отремонтировать старую вещь или превратить ее во что-то уникальное. Она также выразила признательность РЭО и лично генеральному директору Денису Буцаеву за высокую оценку проекта.