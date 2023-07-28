Свыше 2,5 миллиона сеянцев дуба, ели и сосны высадили в Подмосковье в этом году

Свыше 2,5 миллиона сеянцев сосны, дуба и ели высадили на землях лесного фонда в Подмосковье за первую половину текущего года.

Как напомнил зампред областного правительства Георгий Филимонов, слова которого приводит пресс-служба Комлесхоза региона, лесовосстановление проводится в рамках нацпроекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов». Работы проведены уже на площади свыше 750 гектаров.

«Посадочный материал для высадки на территории лесного фонда выращивают в пяти лесных питомниках <…> — Дмитровском, Куровском, Орешковском, Сергиево-Посадском и Ульянинском», — отметил он.

Филимонов подчеркнул, чтобы сеянцы деревьев были жизнеспособными, в летнее время работа в питомниках не останавливается ни на один день.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал важность лесовосстановления в Московской области.