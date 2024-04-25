Свыше 300 килограммов пластика сдали жители столичного региона в фандоматы «РТ-Инвест»

Жители Московского региона с 2021 года сдали в фандоматы «РТ-Инвест» свыше трехсот тысяч килограммов пластика, сообщила пресс-служба компании.

Сейчас в столичном регионе работает 567 экопунктов, куда можно принести пластиковые бутылки. Фандоматы расположены в школах, парках, спорткомплексах и ТЦ в разных городах Подмосковья, в том числе в Подольске, Балашихе, Красногорске, Химках и Мытищах.

Объем пластика, который местные жители сдали за три года, можно сравнить с весом тридцати КАМАЗов. Весь собранный пластик компания «РТ-Инвест» перерабатывает в специальную стружку, затем на различных производствах из сырья изготавливают в том числе мебель, запчасти автомобилей и новую тару.

«Общего количества пластика, собранного в фандоматы «РТ-Инвест», хватит, чтобы, например, произвести 120 тысяч пластиковых садовых кресел», — отметили в компании.

В фандоматы можно сдать не только пластик, но и алюминиевые банки. Число последних уже приближается к четырем миллионам единиц.

В «РТ-Инвест» также напомнили, что при сдаче тары жители региона зарабатывают баллы: по пять — за пластиковую бутылку и по десять — за алюминиевую банку. К программе лояльности присоединились уже свыше восьмидесяти тысяч человек, в общей сложности им начислили семьдесят миллионов баллов.

Фото: [ пресс-служба компании «РТ-Инвест» ]

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