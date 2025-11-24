Свыше 300 предприятий по обращению с отходами возвели в России с 2019 года

Если быть точнее, то с 2019 года в России появилось 311 новых комплексов, предназначенных для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО). Эти объекты расположены в 74 субъектах страны и обладают совокупной мощностью обработки отходов, достигающей 24 миллионов тонн ежегодно, а также мощностью утилизации и обезвреживания, приближающейся к 8 миллионам тонн в год.

Согласно заявлению пресс-службы Российского экологического оператора (РЭО), «благодаря поддержке Правительства РФ, РЭО располагает разнообразными финансовыми инструментами, предоставляющими регионам помощь в строительстве объектов, занимающихся обращением с отходами. К примеру, через выпуск облигаций было направлено 75 миллиардов рублей на строительство предприятий общей мощностью 6,4 миллиона тонн в год. При этом одной из основных форм создания новых предприятий в данной сфере является государственно-частное партнерство (в форме концессий). В рамках таких концессионных соглашений создано 10,2 миллиона тонн мощностей по обращению с отходами в 50 регионах. Общий объем инвестиций в эти проекты составил около 267 миллиардов рублей».

Применение мер поддержки отрасли и использование инновационных механизмов финансирования способствовали ускорению ввода новых мощностей и уменьшению финансовой нагрузки на региональные бюджеты. Благодаря указанным инструментам регионы получили возможность развивать инфраструктуру, необходимую для управления отходами, без повышения тарифов для населения.

Глава Российского экологического общества, Рашид Исмаилов, подчеркнул: «К обсуждению темы необходимо подходить объективно. Факты говорят сами за себя: построено более 300 объектов, занимающихся обращением с отходами, и ведется работа по улучшению состояния контейнерных площадок. С региональными операторами, действующими недобросовестно, разговор короткий. При этом никто не отрицает наличие проблем в данной области – они открыто обсуждаются на общероссийских штабах. Федеральное правительство реагирует на запросы регионов о решении проблем и вносит изменения в нормативную базу – на текущий момент диалог налажен».

По мнению руководителя общественной организации «Зеленый Фонд», Олега Иванова, реформа системы обращения с ТКО за последние 6 лет принесла значительные позитивные изменения.