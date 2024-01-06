Свыше четырех тысяч гектаров лесного фонда Нижегородской области обследовано в прошлом году

На территории лесного фонда Нижегородской области в минувшем году проведено лесопатологическое обследование на площади свыше четырех тысяч гектаров. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минлесхоз.

Уточняется, что по результатам обследований назначены выборочные санитарные рубки на площади 870,5 га, сплошные санитарные рубки — 503 га и уборка неликвидной древесины — 63,6 га.

По словам главы ведомства Романа Воробьева, в настоящее время фитосанитарная обстановка достаточно стабильная и спокойная, новых очагов вредителей и болезней леса не выявлено.