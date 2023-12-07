Свыше пяти тысяч самодельных украшений поступило на акцию «Новогодняя экоигрушка»

«Мы надеемся, это станет доброй ежегодной традицией. Это самый правильный способ использования тех вещей, которые у вас остались дома — дать ребенку выразить себя и еще показать родителям, что это востребовано», – отметила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.