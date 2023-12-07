Свыше пяти тысяч самодельных украшений поступило на акцию «Новогодняя экоигрушка»
Фото: [Пресс-служба Росприроднадзора]
Свыше пяти тысяч самодельных украшений для новогодней елки прислали жители страны на первую всероссийскую акцию «Новогодняя экоигрушка», сообщили в пресс-службе Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого».
В рамках мероприятия предлагалось смастерить новогодние игрушки из мусора, переработанных материалов, ненужных вещей. Все игрушки, полученные от участников акции, развесят на главной экоелке России — ее установят на территории столичного зоопарка.
Среди полученных игрушек — украшения из старых газет, орехов, часов, монет, CD-дисков, бутылок, пуговиц, одноразовой посуды, пробок и многого другого.
«Мы надеемся, это станет доброй ежегодной традицией. Это самый правильный способ использования тех вещей, которые у вас остались дома — дать ребенку выразить себя и еще показать родителям, что это востребовано», – отметила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.