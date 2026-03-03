Свыше половины жителей России положительно оценивают изменения в сфере обращения с отходами

По информации ежегодного социологического исследования, проведенного Российским экологическим оператором, более половины жителей страны (56,9%) отмечают положительные изменения в системе работы с твердыми бытовыми отходами в течение двух последних лет.

Около трети участников опроса (34,9%) не видят существенных перемен и придерживаются нейтральной позиции. Еще 8,2% опрошенных затруднились дать однозначную оценку.

В сравнении с предыдущим замером доля одобрительных оценок уменьшилась на 4 процентных пункта. Данное снижение связано преимущественно с ростом числа респондентов, которые не смогли определить свое мнение.

Представители оператора заявили, что реформирование сферы ТКО представляет собой крупную и комплексную задачу, на реализацию которой нужны время и последовательные шаги. Там добавили, что, несмотря на то что большинство граждан уже видит улучшения, требуется продолжать развивать инфраструктуру и доносить до населения информацию о полученных результатах.

Исследование методом телефонного интервью было осуществлено в 2025 году. В нем приняли участие 8,9 тысячи взрослых россиян из 89 субъектов Российской Федерации.