Талдомский круг поддержал всероссийскую акцию «Чистый лес»

В деревне Кушки Талдомского округа состоялось мероприятие по уборке лесного массива в рамках экологической акции «Чистый лес», организованной политической партией «Единая Россия». Эта масштабная инициатива, запущенная депутатами Московской областной Думы и партией, реализуется в Подмосковье уже третий год.

За прошедшие два года в рамках акции была проведена очистка свыше 50 лесных территорий, собрано приблизительно 1000 кубометров сухостоя и валежника, и в ней приняли участие около 3000 добровольцев из 30 районов области. В этом году к проекту присоединилось 18 муниципальных образований, включая Талдомский округ.

В этот раз в экологическую операцию включились представители партии «Единая Россия», включая депутатов, председателя Совета депутатов муниципалитета, лидера фракции Михаила Аникеева, исполнительного секретаря местной партийной организации Евгению Юрину, членов и сочувствующих партии, волонтеров МГЕР и активных жителей округа. Всего в акции приняли участие более полусотни человек.