Техника для вывоза отходов: итоги закупок с начала года

С начала года российские регионы приобрели 205 мусоровозов, что является выполнением плана на 23%. Эта информация была подтверждена на очередном заседании правительственного штаба по реформе обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

По словам замглавы Минприроды России Дениса Буцаева, за последнюю неделю новые машины поступили в семь регионов страны. Закупка техники является приоритетной задачей, а исполнение планов строго контролируется в соответствии с дорожными картами, согласованными с Российским экологическим оператором. Ожидается, что всего в 2026 году будет закуплено 881 мусоровоз.