Технологические процессы, связанные с переработкой пеностекла, стандартизируют в России

В строительном секторе России намечается активное внедрение технологий, направленных на переработку пеностекла и схожих материалов. Соответствующее соглашение было подписано 21 июля между ассоциацией «Ресурс», основанной при поддержке Российского экологического оператора (РЭО) и занимающейся продвижением экономики замкнутого цикла, и Ассоциацией производителей пеностекла и аналогов (АППА).

По заявлению генерального директора РЭО Ирины Тарасовой, стандартизация нормативов и технических условий является определяющим фактором для расширения применения пеностекла. Это облегчит работу строительных компаний и будет способствовать более активному вовлечению вторичных ресурсов в экономический оборот.

Исполнительный директор ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова отметила, что ключевой задачей их организации является содействие развитию экономики замкнутого цикла во всех отраслях. Ассоциация предоставляет поддержку в формировании производственных цепочек, поиске технологических решений, административном сопровождении и юридическом оформлении. Она также указала на неравномерность географического распределения рынка вторичного стекла и проблемы, связанные с его сортировкой, что предопределяет необходимость взаимодействия с отраслевым сообществом. Данное соглашение стало третьим по счету подобным соглашением с ассоциациями стекольной промышленности.

Ассоциация АППА ратует за более широкое использование негорючих теплоизоляционных материалов на основе минерального сырья, которые отвечают требованиям энергоэффективности и безопасности строительных материалов и конструкций.

В рамках сотрудничества стороны планируют разработать рекомендации и нормативные документы, позволяющие классифицировать продукцию, упростить процесс подтверждения её качества, а также оградить производителей от контрафактной продукции и недобросовестной конкуренции. Кроме того, ассоциации будут проводить научные исследования, консультировать участников рынка и способствовать внедрению отечественных технологий в строительную отрасль.

Пеностекло — это прочный теплоизоляционный материал, изготавливаемый из переработанного стекла. Он характеризуется негорючестью, устойчивостью к влаге и не подвержен гниению. Пеностекло находит применение в строительстве зданий, дорожном строительстве и создании инфраструктуры. Производство материала осуществляется путем вспенивания стеклянной массы под воздействием высоких температур. Природными аналогами пеностекла являются, к примеру, туф и пемза.