Telegraph: британское правительство полностью разрывает контакты с Greenpeace*

В конце минувшей недели экоактивисты с крыши здания особняка Сунака завесили ему окна черной тканью. Они выражали таким образом свой протест против разработки Великобританией новых месторождений нефти и газа в своих территориальных водах. Проведя на крыше не менее трех часов, все активисты Greenpeace были задержаны полицией.

«Даунинг-стрит (резиденция премьер-министра Британии – прим. ред.) распорядился ввести полный запрет на взаимодействие правительственных департаментов с Greenpeace на фоне роста напряженности в отношениях с этой благотворительной организацией после устроенной акции протеста у дома Риши Сунака», - пишет издание со ссылкой на официального представителя британского премьера.

* - организация внесена Минюстом РФ в список нежелательных на территории России