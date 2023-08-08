Telegraph: британское правительство полностью разрывает контакты с Greenpeace*
Фото: [Unsplash.com]
Поводом для столь радикального решения кабмина Великобритании стала проведенная накануне адептами ратующего за экологию движения протестная акция на крыше дома британского премьера Риши Сунака, пишет Telegraph.
В конце минувшей недели экоактивисты с крыши здания особняка Сунака завесили ему окна черной тканью. Они выражали таким образом свой протест против разработки Великобританией новых месторождений нефти и газа в своих территориальных водах. Проведя на крыше не менее трех часов, все активисты Greenpeace были задержаны полицией.
«Даунинг-стрит (резиденция премьер-министра Британии – прим. ред.) распорядился ввести полный запрет на взаимодействие правительственных департаментов с Greenpeace на фоне роста напряженности в отношениях с этой благотворительной организацией после устроенной акции протеста у дома Риши Сунака», - пишет издание со ссылкой на официального представителя британского премьера.
* - организация внесена Минюстом РФ в список нежелательных на территории России