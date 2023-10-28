Тематический экоурок для учащихся провел региональный оператор ЭкоПромСервис в Солнечногорске

В минувший четверг в Международный день без бумаги региональный оператор ЭкоПромСервис организовал тематический экоурок «История бумаги» для второклассников «Гимназии № 6» имени Драгунского в Солнечногорске. Об этом сообщили в Министерства ЖКХ Подмосковья.

Отмечается, что в образовательном учреждении тему раздельного сбора изучают уже с 1 класса. Воспитанники совместно с учителями школы заботливо собирают «Добрые крышечки» и передают их регоператору, а также участвуют в экологических акциях по сбору вторсырья.

Увлекательное занятие провела Александра Ольшанская, ведущая экоплощадки Центра экономии ресурсов. Ученики узнали об истории возникновения бумаги — какие применяли технологии для ее изготовления и как развивалась письменность в разных странах до нашей эры. Затем ребятам показали предметы переработки, рассказали, что еще можно изготовить из вторсырья и почему важно сдавать макулатуру в синие контейнеры РСО.

Затем прямо на глазах участников урока Александра создала мини-версию завода по переработке бумаги и наглядно показала каждый производственный этап. Школьники принимали активное участие в беседе, задавали вопросы и делились своим опытом и знаниями. В завершении занятия представители регионального оператора ЭкоПромСервис подарили ученикам постеры и ручки, изготовленные из вторсырья.