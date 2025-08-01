Территорию бывшего незаконного рынка в Мытищах очистили от мусора

В деревне Челобитьево городского округа Мытищи завершается масштабная уборка территории, где раньше располагался несанкционированный рынок. После его ликвидации остались значительные залежи мусора, включая строительные отходы и старые покрышки.

Директор МКУ «Управление экологии г.о. Мытищи» Алексей Королев лично контролирует процесс. Для очищения территории задействовали спецтехнику, включая ломовозы и экскаваторы. К уборке подключились сотрудники Мытищинской ярмарки, которые вручную собирают мелкий мусор и покрышки. Последние не отправят на свалку, а передадут на переработку.

Уже к концу дня территория заметно преобразилась. Королев отметил, что осталось лишь завершить погрузку и вывоз оставшегося мусора. Участок, который был захламлен после сноса рынка, скоро станет полностью чистым.