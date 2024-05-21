Тихон Фирсов побывал на открытии орнитологической тропы в национальном парке Лосиный остров

Сегодня в национальном парке Лосиный остров прошло открытие туристического объекта — орнитологической тропы. На мероприятии присутствовал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Глава ведомства прогулялся по экологическому маршруту, понаблюдал за представителями животного царства и рассказал о важности создания в регионе таких мест. Экологический маршрут откроет виды на редкие по красоте пейзажи, позволит погрузиться в тишину и величественное спокойствие природы Лосиного острова. Посетители смогут принять участие в открытых орнитологических учетах, сфотографировать редких птиц.

Новый туристический объект — это комплекс из орнитологической тропы с информационными щитами, смотровой 3-уровневой вышки и понтонной тропы. Протяженность понтонной тропы 650 погонных метров. На тропе размещены 4 смотровые площадки. Перед началом — оборудована площадка с 12-ти метровой смотровой вышкой. Три уровня орнитологической вышки позволят с разных высот полюбоваться великолепными пейзажами жемчужины Лосиного острова.