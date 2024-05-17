Тихон Фирсов принял участие в заседании общественного-экспертного совета по нацпроекту «Экология»

«Подмосковье имеет хороший опыт в рекультивации объектов накопленного вреда, и если по началу было трудно, то сейчас работа отлажена, и мы с удовольствием делимся нашим опытом с коллегами из других регионов. В 2023 году в работе было 10 полигонов, на текущий момент их 6. Нет никаких сомнений, что плановые сроки будут выдержаны», — отметил Тихон Фирсов.