Тихон Фирсов принял участие в заседании общественного-экспертного совета по нацпроекту «Экология»
Фото: [Пресс-служба Министерства экологии и природопользования МО]
На этой неделе в Министерстве природы России состоялось заседание общественного-экспертного совета по национальному проекту «Экология», на котором обсуждались итоги действующих федеральных проектов и были представлены девять новых инициатив. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.
Ожидается, что уже в следующем году начнет действовать обновленный нацпроект «Экология», в который войдут девять федеральных проектов. Так, большое внимание будет уделено расчистке рек, вовлечению отходов во вторичный оборот и рекультивации объектов накопленного вреда. Работа в этих направлениях поможет в достижении поставленных президентом до 2036 года задач.
«Подмосковье имеет хороший опыт в рекультивации объектов накопленного вреда, и если по началу было трудно, то сейчас работа отлажена, и мы с удовольствием делимся нашим опытом с коллегами из других регионов. В 2023 году в работе было 10 полигонов, на текущий момент их 6. Нет никаких сомнений, что плановые сроки будут выдержаны», — отметил Тихон Фирсов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье активно развиваются президентские проекты.