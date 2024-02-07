Тихон Фирсов проверил ход работ по рекультивации полигона ТКО «Шатурский»

В Шатурском городском округе продолжается рекультивация закрытого полигона ТКО «Шатурский» в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Глава Министерства экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов посетил объект с целью планового мониторинга хода работ.

Отмечается, что рекультивация на полигоне идет в соответствии с запланированным ранее графиком. На данный момент завершены работы по устройству шпунтового ограждения, налажена система дренажа, а также практически полностью сформировано тело полигона.

По словам Фирсова, идет активная подготовка к этапу установки системы дегазации, пробный запуск которой планируется осуществить не позднее середины марта этого года. Не менее активно подрядчиком ведутся и другие виды работ на объекте.

Ожидается, что по окончании работ улучшится качество жизни почти сорока тысяч человек, что, безусловно, является одной из главных задач рекультивации объектов негативного воздействия. Известно, что на данный момент, общая готовность объекта преодолела отметку в 50 процентов.