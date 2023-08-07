Традиционный летний субботник прошел в подмосковном Павловском Посаде
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад]
В минувшую субботу глава Павловского Посада Денис Семенов принял участие в традиционном летнем субботнике. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Отмечается, что собравшиеся очистили от мусора, поросли и сухостоя берега реки Вохна. С раннего утра над чистотой трудились порядка трехсот пятидесяти человек, а также было задействовано двенадцать единиц спецтехники.
«Впереди предстоит еще много работы, поэтому на субботниках в этом месяце мы встретимся еще не раз! Спасибо всем, кто любит свой город и поддержал акцию по наведению чистоты и порядка», - отметил глава муниципалитета Денис Семенов.
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