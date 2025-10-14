Трансляцию видео с мест размещения отходов в систему учета ТКО наладили в 63 субъектах РФ

Получаемые с камер видеонаблюдения данные анализируются с использованием технологий искусственного интеллекта для выявления различных несоответствий на контейнерных площадках. К таким нарушениям относятся несанкционированное складирование мусора, переполненные баки, затрудненный подъезд спецтехники из-за снега или припаркованного транспорта.

Об этом стало известно в ходе заседания штаба по вопросам организации системы обращения с ТКО, проведенного в Координационном центре Правительства РФ, со ссылкой на данные отчета, подготовленного специалистами Российского экологического оператора.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев заявил, что в настоящий момент 63 российских региона передают видеопотоки с камер в федеральную государственную информационную систему учета отходов (ФГИС УТКО). В 21 регионе видеонаблюдение не ведется. Он призвал региональные власти активизировать усилия и обеспечить подключение видеопотоков к системе до 1 ноября.

За прошедшую неделю к системе присоединились еще три территории: Воронежская, Новосибирская области и Республика Дагестан.

В пресс-службе РЭО сообщили, что по указанию вице-премьера Дмитрия Патрушева РЭО модернизировал ФГИС УТКО и внедрил расширенные возможности для контроля деятельности региональных операторов с применением видеофиксации, включая камеры, расположенные вблизи контейнерных площадок.