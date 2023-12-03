Травмированных птиц спасли сотрудники Центрального парка Лобни

Сотрудники Центрального парка, расположенного в подмосковной Лобне, спасли селезня с поврежденным крылом и огаря из замерзающего пруда.

«Ко мне обратился местный активист — Юрий Красильников с просьбой отловить птиц на городском пруду на улице 40 лет Октября», — рассказал эколог Центрального парка городского округа Лобня Александр Ловецкий.

Спасать пернатых вышли вечером. Из трех птиц, о которых рассказывали жители, на месте обнаружили только двоих. И если исхудавшего селезня удалось поймать довольно быстро, то огарь заставил специалиста рискнуть и ловить себя на замерзшем пруду. Птицу удалось схватить в специальный сачок только после того, как она, пройдя почти весь пруд, вышла на территорию сквера.

К врачам пострадавших перевезли с помощью неравнодушных жителей, которые тоже подключились к спасению. Птиц разместили в просторном вольере с теплым сеном и кормом. В ближайшее время волонтеры привезут им еще еды.

Дальше специалисты приступят к реабилитации пострадавших, чтобы со временем вернуть птиц в родную среду обитания.