Трех нелегальных перевозчиков мусора задержали в подмосковном Красногорске

Инспекторы эконадзора Министерства экологии и природопользования Московской области совместно с сотрудниками Министерства по содержанию территорий и жилищному надзору региона, УМВД РФ по Московской области и Главного управления региональной безопасности провели рейд по пресечению нелегальной транспортировки строительных отходов и грунтов в городском округе Красногорск.

Примечательно, что участники рейда проверили почти двадцать единиц техники, при этом у троих водителей отсутствовали необходимые для перевозки документы. Так, в отношении них составлены протоколы об административном нарушении, техника передана на ответственное хранение. Удалось предотвратить сброс около 70 кубометров мусора.

Ранее сообщалось, что ведомство выиграло судебный процесс о возмещении ущерба в сумме 564 тысячи рублей, нанесенного в результате незаконного размещения отходов на территории коттеджного поселка «Седьмая Миля» в Красногорске.