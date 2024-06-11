Третий этап экологической акции «Вода России 2024» пройдет в Можайском округе

Всех желающих приглашают принять участие в третьем этапе акции «Вода России 2024», которая состоится на берегах Долгининского карьера в Можайском городском округе. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Ожидается, что в рамках акции будет произведена постепенная санитарная очистка береговой зоны Долгининского карьера. Весь необходимый инвентарь будет выдан на месте, а от участников требуется только удобная обувь и головные уборы для защиты от солнца.

Напоминаем, что «Вода России» является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», который в свою очередь входит в национальный проект «Экология». Присоединиться к участию во Всероссийской акции «Вода России» по очистке берегов водных объектов от мусора могут все желающие.