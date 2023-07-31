Жителей Подмосковья предупредили о третьем классе пожарной опасности в лесах

В Комлесхозе Подмосковья предупредили жителей региона о третьем классе пожарной опасности в лесах, который ожидается на текущей неделе. В области прогнозируется теплая погода без осадков.

На минувшей неделе в подмосковных лесах был устранен один пожар. Возгорание площадью 0,01 гектара произошло в Егорьевском лесничестве. К ликвидации пожара привлекли пять специалистов и четыре единицы техники.

Как отметил зампред областного правительства Георгий Филимонов, несмотря на дожди, за неделю в регионе зафиксировали пятьдесят три подтвержденных пожароопасных объекта.

Гражданам напомнили, что при обнаружении возгорания необходимо как можно скорее сообщить об этом на горячую линию лесной охраны по номеру 8 (800) 100-94-00 или в Службу «112».