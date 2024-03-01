Третий «Марафон ESG» пройдет среди муниципалитетов Подмосковья

Конкурс «Марафон ESG» среди городских округов Подмосковья пройдет с апреля по октябрь. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Отмечается, что цель конкурса состоит в том, чтобы оценить работу муниципальных образований по реализации региональных проектов в области устойчивого развития и решению социальных и экологических проблем. При этом Марафон проводится по инициативе Правительства региона и Сбербанка, который одним из первых начал внедрять принципы ESG.

Планируется, что Марафон в этом году пройдет с апреля по октябрь, а подведение итогов намечено на начало ноября. По итогам прошлого года первое место в рейтинге заняли Люберцы, второе — Королев, третье — Можайский городской округ.

Дополнительные призы от каждого из ведомств получили еще три округа: Минэкологии присудило гран-при в номинации «Чистая территория» Ступину, Минспорта в номинации «Территория спорта» отдало голос за Балашиху, а Минсоцразвития наградило Красногорск за самую дружественную инфраструктуру проекта «Активное долголетие».