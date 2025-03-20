Три КПО общей мощностью 600 тысяч тонн планируют построить в Башкортостане

Вопросы строительства этих объектов стали темой обсуждения между генеральным директором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым и руководством республики. Совещание, посвященное проектам в сфере обращения с ТКО, прошло 20 марта под председательством премьер-министра Башкирии Андрея Назарова.

Реализация проектов будет осуществляться на основе концессионных соглашений. Общий объем инвестиций оценивается в 16,5 миллиарда рублей, из которых РЭО планирует выделить заем в размере 7,7 миллиарда рублей. Буцаев отметил, что два проекта реализуются в соответствии с установленным графиком, однако по третьему проекту необходимо активизировать усилия. Он также подчеркнул успехи Башкирии в развитии инфраструктуры, включая наличие 21 мусоросортировочный комплекс, и отметил внимание, уделяемое этому вопросу правительством и главой региона. В рамках новых задач, поставленных президентом, предстоит создать масштабную инфраструктуру, и принятые на совещании решения должны ускорить этот процесс.

В регионе отмечается положительная динамика в отношении платы за вывоз мусора, которая составляет 104,5 рубля на человека, что ниже среднего по России (134 рубля). Глава РЭО подчеркнул, что это является значительным достижением, особенно учитывая реализацию крупных инвестиционных проектов в области обращения с ТКО.

Андрей Назаров сообщил, что по оценке Минприроды России, республика находится в зоне «высокой устойчивости» в вопросах обращения с отходами. Он также отметил, что в текущем году начнется строительство объектов в Краснокамском и Дюртюлинском районах, а третий объект планируется в Уфимском районе, где сейчас ведется поиск подходящего земельного участка.

Кроме того, Башкортостан занимает лидирующие позиции по обеспеченности населения контейнерами для сбора отходов. На каждую тысячу жителей приходится более 9 контейнерных площадок или 22 контейнера, что превышает средний показатель по стране.