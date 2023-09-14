Три операции по спасению лосей провели в Подмосковье за неделю, сообщили в Минэкологии региона. Сохатые забрели в три крупных города области – Раменское, Подольск и Чехов.

В Чехов забрел некрупный лось, его удалось прогнать в лес без использования специальных средств. В Раменском и Подольске специалисты были вынуждены обездвижить сохатых, чтобы вывезти их в чащу.

Особенно сложной была операция в Подольске. Там крупный лось забрел на территорию школы. Прибывшие на место специалисты обездвижили животное, а затем, используя кран, поместили его в грузовой автомобиль и вывезли в лес. Через некоторое время лось пришел в себя и отправился искать себе партнершу.

«В период размножения лоси становятся агрессивными и могут выходить в населенные пункты. Поэтому необходимо соблюдать осторожность при встрече с ними, а именно держать безопасную дистанцию», - напомнил глава министерства Тихон Фирсов.

Гон лосей продлится до начала следующего месяца. В этот период животные могут проявлять агрессию и выходить к населенным пунктам. При встрече сохатого в городе следует обратиться в службу «112».