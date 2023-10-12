Три водоема очистили в Коломне по региональной программе

Так, за 2023 год в округе провели очистку пруда между деревнями Малое и Большое Карасево, привели в порядок и водоем около села Пестриково. В 2022 году положительные изменения коснулись одного и коломенских Репинских прудов. На всех трех водоемах специалисты провели очистку побережий водоемов от отходов и сорняков. Подрядную организацию для реализации программы выбрало Министерство экологии Московской области в рамках конкурса.

По проекту «100 прудов и озер» за 2021-2023 годы очистили свыше полутораста прудов и озер разных подмосковных муниципалитетов. Проведение программы инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев, чтобы привести в порядок те водоемы, которые особенно любят жители региона.