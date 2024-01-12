Церемония награждения победителей конкурса «ЭкоПодмосковье» прошла в Мытищах

Победителей областного конкурса «ЭкоПодмосковье» наградили в Мытищах. Торжественная церемония прошла во Дворце культуры «Яуза». Символично, что старт конкурсу был дан именно в этом округе в 2020 году.

В этом году на конкурс поступило свыше трех тысяч работ из всех городских округов региона. Авторов самых лучших экопроектов наградили грамотами и вручили им подарки.

«За четыре года мы накопили огромную базу работ. Более восьми тысяч рисунков и плакатов, все они находятся в открытом доступе, где каждый ребенок может посмотреть, пообщаться с автором, и в следующем конкурсе равняться на самые лучшие работы», - рассказал член Общественной палаты Подмосковья и Общественной палаты Мытищ, координатор конкурса Илья Ермаков.

По словам главы Мытищ Юлии Купецкой, в число победителей областного конкурса вошли около ста жителей городского округа.