Туман ожидается в Подмосковье в ночь на среду

Туман прогнозируется в столице и области сегодня ночью, предупредили в Гидрометцентре. В связи с прогнозом на территории региона будет действовать «желтый» уровень опасности погоды.

Так, согласно прогнозу, сегодня в ночные часы местами в Москве и Подмосковье ожидается туман.

Предупреждение объявлено с девяти часов вечера вторника до девяти часов утра среды.

Помимо этого, в регионе до девяти часов вечера сегодняшнего дня действует аналогичный уровень опасности погоды в связи с грозой.