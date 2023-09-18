У берегов Японии произошло землетрясение
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У западных берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4, сообщило главное метеорологическое управление страны в понедельник, 18 сентября.
По данным ведомства, толчки зафиксированы на западе от острова Мияко самой южной японской префектуры Окинава.
Кроме того, как отметили сейсмологи, очаг залегал на глубине 170 километров. По семибалльной шкале, принятой в Японии, максимальная сила толчков составила 3 балла.
Отмечается, что угрозы цунами нет. Информации о пострадавших нет.
8 сентября в Марокко произошло мощнейшее в истории землетрясение. Его магнитуда составила 6,8. Эпицентр землетрясения находился в 71,8 км к юго-западу от Марракеша, недалеко от горнолыжного курорта Укаймеден в Атласских горах. По меньшей мере погибли 2946 человек, не менее 5530 жителей получили ранения.
Землетрясение также ощущалось в этот день в других странах – в Испании, Португалии и Алжире.