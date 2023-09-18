У берегов Японии произошло землетрясение

По данным ведомства, толчки зафиксированы на западе от острова Мияко самой южной японской префектуры Окинава.

Кроме того, как отметили сейсмологи, очаг залегал на глубине 170 километров. По семибалльной шкале, принятой в Японии, максимальная сила толчков составила 3 балла.

Отмечается, что угрозы цунами нет. Информации о пострадавших нет.

8 сентября в Марокко произошло мощнейшее в истории землетрясение. Его магнитуда составила 6,8. Эпицентр землетрясения находился в 71,8 км к юго-западу от Марракеша, недалеко от горнолыжного курорта Укаймеден в Атласских горах. По меньшей мере погибли 2946 человек, не менее 5530 жителей получили ранения.

Землетрясение также ощущалось в этот день в других странах – в Испании, Португалии и Алжире.