Убирайте летние вещи: жителей Подмосковья ожидает похолодание

«По сути, последним днем, когда погода была еще по-летнему теплой, стал понедельник. Было солнечно, никаких осадков. Воздух прогрелся до 20–23 градусов тепла», – поясняет синоптик.

Но август уже начал выдыхаться, и готовится смена климатических сезонов, предупреждает Евгений Тишковец. Своеобразный Рубикон Подмосковье прошло во вторник. С этого дня регион пересек полярный атмосферный фронт, указывает специалист.

Теперь, отмечает синоптик, начнется вторжение холодных воздушных масс. Ну и столбики термометров впервые в текущем месяце опустятся ниже отметки +20. То есть это 17–20 градусов тепла.

В последующие дни в тылу циклона зарядят уже по-осеннему холодные дожди. Понижение температуры продолжится, считает синоптик. К концу недели воздух по ночам начнет уже остывать уже до 6–11 градусов тепла. Днем будет 12–17 градусов, не выше.

Это соответствует климатической норме уже сентября. То есть нужно готовиться к смене гардероба, советует ведущий специалист Центра погоды «Фобос».